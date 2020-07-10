Бывший глава СБР Тихонов заявил, что не намерен приезжать на выборную конференцию в Химки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, занимавший пост президента Союза биатлонистов России (СБР) до 2008 года, не собирается присутствовать на субботней выборной конференции организации. Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

В пятницу Владимир Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов. Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост президента организации является трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

"Я не собираюсь приезжать завтра на эту конференцию", - сказал Тихонов, который на протяжении долгого времени является ярым критиком действий как Драчева, так и Майгурова.