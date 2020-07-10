Васильев считает, что Драчев принял решение уйти с поста президента СБР от безысходности

В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации. Драчев являлся президентом СБР с 2018 года.

"Решение не удивило, поскольку действия Владимира Петровича уже давно перестали удивлять, - сказал Васильев. - Думаю, что оно было принято от безысходности. Завтра ему нужно было держать ответ перед делегатами внеочередной конференции, где в его адрес звучали бы неприятные вопросы, на которые, как я понимаю, у него нет ответов".

"Он понял, что ловить нечего, но пойти на этот шаг надо было еще в апреле, когда вышло письмо ветеранов с призывом уйти в отставку, - добавил Васильев. - Ситуация зашла в тупик, и я был удивлен, почему он этого не понимал. Объективно, что у него не получалось, он не справлялся с работой во главе СБР. В конце концов можно было сослаться на занятость в Госдуме, но сделать это надо было не сейчас, а раньше, потому что сейчас это выглядит смешно, особенно, когда к этому приплетаются принятые поправки к конституции", - добавил он.

"Кроме иронии и улыбки сейчас это ничего не вызывает. Просто смешно", - констатировал собеседник агентства.

Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.