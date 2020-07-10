Чеферин: Яшин и Понедельник сыграли знаковую роль в истории УЕФА

ТАСС, 10 июля. Лев Яшин и Виктор Понедельник являются знаковыми фигурами не только для советского футбола, но и для всего европейского. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин специально для проекта Российского футбольного союза (РФС) о победе сборной СССР на Евро-1960.

В пятницу исполнилось 60 лет победе сборной СССР на первом в истории чемпионате Европы, который прошел в 1960 году во Франции. В финале советские футболисты обыграли в дополнительное время команду Югославии со счетом 2:1. Автором победного мяча является Виктор Понедельник, который вместе с вратарем Львом Яшиным, капитаном команды Игорем Нетто, а также партнерами по атаке Валентином Ивановым и Славой Метревели вошел в символическую сборную турнира.

"Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий, - сказал Чеферин. - Тем не менее легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки как Лев Яшин и Виктор Понедельник - знаковые люди не только для советского футбола. Они сыграли свою роль в истории УЕФА, они были частью сборной Советского Союза, которая стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже".

Чеферин сообщил, что мероприятие в память о победе сборной СССР пройдет во время чемпионата Европы - 2020, намеченного на 11 июня - 11 июля 2021 года. "Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза будет жить долго. И мы с нетерпением ждем следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020", - сказал глава УЕФА.