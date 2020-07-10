Драчев войдет в попечительский совет Союза биатлонистов России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Владимир Драчев после добровольного ухода с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) должен войти в попечительский совет организации, который, как ожидается, возглавит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Об этом ТАСС сообщил источник в СБР.

Драчев объявил о своей отставке в пятницу, 10 июля, за день до проведения внеочередной конференции СБР, на которой состоятся досрочные выборы президента организации. Единственным его конкурентом являлся трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров.

Перед выборами Майгуров заручился поддержкой Якушева, который в последние годы также входил в правление СБР. На прошлой неделе кандидат в президенты объявил, что в случае своего избрания министр возглавит попечительский совет.

"Предполагается, что в попечительском совете Владимир Петрович будет отвечать за взаимодействие с регионами, развитие любительского биатлона и отслеживать исполнение обязательств по строительству спортивных комплексов", - сообщил источник.

Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий, организацию он возглавил в мае 2018 года. Необходимость в проведении внеочередных выборов возникла в связи с тем, что организация столкнулась с управленческим кризисом.