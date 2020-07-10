Майгурову для избрания главой СБР на конференции нужно набрать две трети голосов

Майгуров в пятницу остался единственным кандидатом на пост главы СБР. Действующий президент организации Владимир Драчев за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Виктору Майгурову для избрания президентом Союза биатлонистов России (СБР) на внеочередной конференции нужно набрать две трети голосов делегатов. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Таким образом, выборы пройдут на безальтернативной основе. Если Майгуров не соберет достаточное количество голосов, полномочия президента до следующей конференции будет доверено исполнять одному из членов правления СБР.

Майгуров при этом сейчас входит в число десяти членов правления СБР, однако на конференции предполагается избрание нового состава руководящего органа.

Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий, организацию он возглавил в мае 2018 года. Необходимость в проведении внеочередных выборов возникла в связи с тем, что организация столкнулась с управленческим кризисом.