РУСАДА надеется, что Майгуров сумеет реанимировать затянувшийся процесс восстановления СБР

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) надеется, что Виктор Майгуров, который должен занять пост президента Союза биатлонистов России (СБР) в субботу, сумеет реанимировать процесс восстановления СБР в международных правах, остановившийся полгода назад. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В пятницу четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации, которые пройдут 11 июля. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Майгуров.

"РУСАДА готово сотрудничать с любым руководителем спортивной федерации, который понимает важность борьбы с нарушениями антидопинговых правил, - сказала Пахноцкая. - Что касается Виктора Майгурова, то я пока недостаточно хорошо знаю этого человека, чтобы давать какие-то оценки. Мы встречались с ним только в рамках заседаний международной рабочей группы по восстановлению СБР, и было понятно, что он имеет серьезный подход к проблеме. Надеюсь, что Майгуров сразу же включится в антидопинговую работу, и процесс восстановления федерации, затихший полгода назад, будет реанимирован".

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и РУСАДА. Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.