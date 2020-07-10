Курашов: отсутствие тренировок во время пандемии серьезно повлияло на фристайлистов

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Отсутствие тренировок во время пандемии коронавирусной инфекции серьезно повлияло на российских фристайлистов. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"На фристайл эти три месяца отсутствия тренировочных мероприятий повлияли очень сильно, поскольку нам необходимы тренировки на водных трамплинах, а у нас их нет. Они есть только в четырех странах: Канаде, США, Чехии и Швейцарии. Без подготовки и отработки трюков на водных трамплинах мы не можем выходить на снег, это травмоопасно и может закончиться трагически. Мы пропустили два полноценных тренировочных сбора, которые проходят у нас в июне, пропустим и третий в июле", - сообщил Курашов.

По его словам, в ряде регионов уже начались тренировочные сборы. Курашов отметил, что из-за отсутствия водных трамплинов тренировочные программы скорректированы в пользу батутной подготовки. "Отсутствие работы на воде очень сильно повлияет на подготовку наших спортсменов. К октябрю мы будем понимать насколько критично или не очень критично на нас повлияла пандемия COVID-19", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 713 936 случаев заражения, выздоровели 489 068 человек, умерли 11 017.