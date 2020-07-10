Чернышенко: Россия готова к приему команд и зрителей этапа "Формулы-1" в Сочи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия готова к приему команд и зрителей этапа "Формулы-1" в Сочи. Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа "Формулы-1" Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в пресс-релизе организатора Гран-при АНО "Росгонки".

В пятницу "Формула-1" объявила, что Гран-при России в этом сезоне пройдет 25-27 сентября. Ранее сообщалось, что первые восемь гонок сезона пройдут без зрителей.

"Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа" Формулы-1". Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований. Хочу отметить партнерский подход организаторов, группы компаний "Формула-1", с которыми мы достигли взаимовыгодного соглашения по проведению Гран-при России. "Формула-1" - одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня, для российского спорта оно станет важным событием", - сказал Чернышенко.

Этап "Формулы-1" в Сочи станет 10-м в сезоне 2020 года. Первый этап прошел на прошлой неделе в Австрии, второй запланирован там же, третий - в Венгрии, четвертый и пятый - в Великобритании, шестой - в Испании, седьмой - в Бельгии, восьмой и девятый - в Италии.