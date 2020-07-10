Костин: Гран-при РФ "Формулы-1" играет важную роль в популяризации автоспорта в стране

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" играет важную роль в популяризации автоспорта в стране. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, чей комментарий приводит пресс-служба организатора Гран-при России АНО "Росгонки".

В пятницу пресс-служба "Формулы-1" объявила, что российский этап сезона-2020 пройдет в запланированные сроки - с 25 по 27 сентября.