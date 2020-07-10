Костин: Гран-при РФ "Формулы-1" играет важную роль в популяризации автоспорта в стране

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" играет важную роль в популяризации автоспорта в стране. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, чей комментарий приводит пресс-служба организатора Гран-при России АНО "Росгонки".
В пятницу пресс-служба "Формулы-1" объявила, что российский этап сезона-2020 пройдет в запланированные сроки - с 25 по 27 сентября.
"Российский этап "Формулы-1" сегодня стал одним из самых престижных спортивных мероприятий международного уровня в нашей стране. Гонка ежегодно проходит в Сочи - это уже традиция, которая не будет нарушена и в этом году. "Сочи Автодром" - яркая и зрелищная трасса, и это во многом обеспечивает такую популярность российского этапа у болельщиков, телевизионная аудитория Гран-при России 2019 года составила более 90 млн человек. Банк ВТБ стал титульным спонсором Гран-при России в 2017 году - это проект, который играет важную роль в популяризации профессионального автоспорта в нашей стране", - сказал Костин.
Первая гонка сезона-2020 прошла 5 июля в Австрии. Победу в ней одержал финский гонщик Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса.