Организаторы Гран-при России "Формулы-1" готовятся к безопасному приему зрителей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи готовятся к безопасному приему зрителей. Об этом рассказал промоутер этапа Алексей Титов, комментарий которого приводит пресс-служба компании "Росгонки".

В пятницу руководство "Формулы-1" подтвердило проведение Гран-при России 25-27 сентября. При этом в релизе не уточнялось, пройдет ли этап со зрителями или без них.

"Вместе с правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран-при России, это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории, - сказал Титов. - Всех гостей "Сочи-Автодрома" ждут насыщенные дни в курортной столице России. Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей и ждем всех в Олимпийском парке".

Первая гонка сезона-2020 прошла 5 июля в Австрии. Начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса. На данный момент подтверждено проведение 10 этапов, первые восемь Гран-при пройдут без зрителей. Всего руководство "Формулы-1" в нынешнем сезоне планирует провести 15-18 гонок.