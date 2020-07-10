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ММА

Российский боец Ян сдал четвертый тест на коронавирус перед поединком в UFC

Россиянин в ночь на воскресенье проведет бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против бразильца Жозе Альдо

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян сдал четвертый тест на коронавирус перед поединком за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сдан четвертый тест на коронавирус перед боем", - сказал собеседник агентства.

Ян в ночь на воскресенье проведет бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против бразильца Жозе Альдо. Всего участники турниров на "Бойцовском острове" в Абу-Даби должны сдать пять тестов.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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