Сборная России по бобслею начала подготовку к новому сезону на базе "Парамоново"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Члены сборной России по бобслею 10 июля начали заезжать на тренировочный сбор в подмосковном Парамонове, где на следующей неделе проведут первые централизованные тренировки. Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Виталий Щегловский.

"Сегодня в течение дня бобслеисты заезжают на базу, - сказал Щегловский. - Часть спортсменов пройдет УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС) перед тем, как приехать в Парамоново. Завтра мы должны пройти первое тестирование на коронавирус. Тем, кто прибыл в Москву из других регионов на самолете или поезде, предстоит сдать тесты дважды".

По словам тренера, команда рассчитывает приступить к непосредственным тренировкам уже в начале следующей недели. "В Парамоново приедут 23 спортсмена, в том числе один из лидеров команды Максим Андрианов. Алексей Стульнев и Ростислав Гайтюкевич этот сбор пропустят, они пока будут готовиться к сезону самостоятельно под руководством личных тренеров. Но на следующий сбор они приедут обязательно", - заметил Щегловский.

Первый сбор в Парамонове завершится 27 июля, второй начнется 8 августа и будет проходить также на этой базе.

Первый этап Кубка мира - 2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 февраля по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.