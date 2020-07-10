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Футбол в России

Газизов обозначил свои задачи на посту гендиректора ФК "Спартак"

На этой должности Газизов сменил Томаса Цорна

ТАСС, 10 июля. Новый генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов назвал огромным вызовом приглашение в клуб. Его комментарий приводит пресс-служба "Спартака".

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В среду владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов назначен на пост генерального директора клуба. На этой должности он сменил Томаса Цорна, контракт с которым был расторгнут во вторник.

"Приглашение в "Спартак" - огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели - титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия", - сказал Газизов.

С 2011 года Газизов занимал пост генерального директора "Уфы". При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.

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