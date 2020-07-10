Газизов обозначил свои задачи на посту гендиректора ФК "Спартак"

В среду владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов назначен на пост генерального директора клуба. На этой должности он сменил Томаса Цорна, контракт с которым был расторгнут во вторник.

"Приглашение в "Спартак" - огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели - титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия", - сказал Газизов.

С 2011 года Газизов занимал пост генерального директора "Уфы". При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.