Скелетонист Третьяков пропустит второй сбор национальной команды в Сочи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидер сборной России по скелетону Александр Третьяков пропустит второй тренировочный сбор национальной команды, который начнется 11 июля на сочинской базе "Юг-Спорт". Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Денис Алимов.

"Спортсмены соберутся на сборе в Сочи 11 июля. Сначала пройдут тестирование, а потом уже спустя три дня получат возможность полноценно тренироваться. В Сочи приедут все сильнейшие, за исключением получившей небольшую травму Ренаты Хузиной и Александра Третьякова", - сказал Алимов.

Олимпийский чемпион 2014 года Третьяков, ставший вторым в общем зачете Кубка мира - 2019/20, пропускал и первый тренировочный сбор национальной команды, который проходил в Сочи с 15 июня. "Мы приняли решение позволить Александру продолжать тренироваться дома под руководством личного тренера Анатолия Челышева, которому в силу возраста из-за жестких санитарных требований, вызванных пандемией, пока рекомендовано не покидать свой регион", - продолжил собеседник ТАСС.

Второй сбор в Сочи завершится в конце июля, а в августе скелетонисты поедут тренироваться на летнюю рельсовую эстакаду в Павловск, который находится в Ленинградской области.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 февраля по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.