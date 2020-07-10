Стали известны пары четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов будет доигран в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов, за исключением несыгранных ответных встреч 1/8 финала, пройдут в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Ответные матчи 1/8 финала пройдут на полях номинальных хозяев 7-8 августа. 12-15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа - полуфиналы, финал запланирован на 23 августа на стадионе "Эштадиу да Луш". В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что матчи плей-офф будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.

В первом четвертьфинале победитель противостояния между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом" (первый матч - 2:1) встретится с сильнейшим в паре "Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) (первый матч - 0:1), во втором четвертьфинале немецкий "Лейпциг" сыграет с испанским "Атлетико", в третьем испанская "Барселона" или итальянский "Наполи" (первый матч - 1:1) сыграет с германской "Баварией" или английским "Челси" (первый матч - 3:0), а в четвертом итальянская "Аталанта" встретится с французским ПСЖ.

В первом полуфинале встретятся победители первого и третьего четвертьфиналов, во втором - победители второго и четвертого четвертьфиналов. В финале номинальным хозяином будет победитель второго полуфинала.