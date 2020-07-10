Около 3 тыс. человек примут участие в юниорском ЧМ по фристайлу и сноуборду в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Общая численность участников юниорского чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2021 года должна составить 2-3 тыс. человек, сюда входят спортсмены, тренеры, специалисты и организаторы. Об этом сообщил журналистам президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"По практике на этом мероприятии может быть от 2 до 3 тыс. участников. Я говорю в целом о спортсменах, тренерах, специалистах и организаторах, - сказал Курашов. - Прошедший сезон был непростым из-за пандемии коронавируса. Мы посмотрим, как пройдет осень и как мы войдем в предстоящий сезон, и будем исходить из этого с учетом нюансов".

По его словам, соревнования пройдут в течение 10-14 дней во второй половине марта. Окончательная программа будет утверждена в октябре, после этого можно будет планировать логистику приезда, отъезда и размещения команд. Курашов подчеркнул, что впервые в мировой практике юниорский чемпионат мира по двум видам спорта проводится в одном месте.

Красноярск был утвержден местом проведения первенства мира 25 мая 2020 года. Состязания пройдут на кластере "Сопка", построенном к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года.