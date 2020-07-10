Поздняков выдвинут на пост президента Европейской конфедерации фехтования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) выдвинула главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC), выборы которого планируется провести в Сочи 12 сентября. Об этом сообщил ТАСС президент ФФР Александр Михайлов.

Поздняков занимает пост президента Европейской конфедерации фехтования с июня 2016 года. Очередной выборный конгресс организации планируется провести 12 сентября в Сочи. Срок подачи заявок на посты в руководстве EFC национальными федерациями истекает 12 июля.

"Федерация фехтования России выдвинула на пост главы Европейской конфедерации фехтования Станислава Позднякова", - сказал Михайлов.

Как сообщает официальный сайт EFC, семь национальных федераций уже обратились с предложением перенести выборный конгресс на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

"Если выборы в итоге будут перенесены на следующий год, то национальные федерации будут по-новому отправлять свои заявки", - считает собеседник ТАСС.

Четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях Поздняков в мае 2018 года был избран президентом Олимпийского комитета России.