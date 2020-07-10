На построенном к ЧМ-2018 стадионе "Калининград" ряд помещений отдали будущим олимпийцам

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Технические помещения стадиона "Калининград", построенного к чемпионату мира по футболу в 2018 году, переоборудовали в тренировочные залы для областных спортшкол. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Калининградской области.

"Несколько технических помещений крупнейшей арены регионального спорта, потерявших актуальность после чемпионата мира по футболу, переоборудовали в тренировочные залы. Теперь здесь может тренироваться до трехсот воспитанников подведомственных учреждений регионального министерства спорта, в том числе спортивных школ олимпийского резерва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к занятиям в шести переоборудованных новых помещениях приступили воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, спортивно-адаптивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, комплексной спортивной школы олимпийского резерва, представители стрельбы из лука, акробатического рок-н-ролла, велоспорта, академической гребли, других видов спорта.

"Стадион "Калининград" продолжит развитие не только как матчевая арена, но и как место притяжения для спортсменов и любителей здорового образа жизни. На территории рядом со стадионной чашей разместится центр уличного баскетбола, синтетическое игровое поле, площадка для уличной гимнастики и силовых видов спорта. А появившиеся залы уже существенно улучшили условия для наших перспективных атлетов", - отметила заместитель председателя правительства - министр спорта области Наталья Ищенко.

Большинство работ по адаптации помещений для тренировочного процесса выполнены техническими сотрудниками арены. Часть материалов, необходимых для переоборудования залов предоставили меценаты и партнеры спортивных федераций.

Стадион "Калининград" был построен на острове Октябрьский в центре Калининграда и в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года принял четыре матча группового этапа. На нем также уже дважды проводила матчи сборная России по футболу - с командами Швеции и Казахстана. Калининградская арена одной из первых подобных в стране получила инфраструктуру для матчей по регби, уже приняв финальные игры юниорского чемпионата Европы и встречу Россия - Португалия. Кроме того, "Калининград" - базовый стадион местного футбольного клуба "Балтика".