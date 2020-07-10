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КХЛ

Хоккеист "Южного Урала" Павел Крутий умер в возрасте 23 лет во время тренировочных сборов

Утром во время тренировки игрок почувствовал себя плохо, он был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался
Павел Крутий (слева) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Павел Крутий (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Нападающий орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павел Крутий скончался в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Утром во время тренировки игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии.

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия в связи с этой тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе "Сарыарка". В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.

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