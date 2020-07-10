Курашов: вопрос проведения в Красноярске финалов КМ по фристайлу будет решен к осени

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Вопрос проведения в Красноярске финалов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах "акробатика" и "могул" в сезоне-2020/21 будет решен к осени. Об этом сообщил журналистам президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В проекте календаря Кубка мира на следующий сезон предлагается провести финалы в этих дисциплинах в Красноярске.

"Мы сейчас с руководством Красноярского края и Минспорта РФ обсуждаем организационные и финансовые возможности", - сказал Курашов. По его словам, данный вопрос будет решен к осени, когда будет утвержден окончательный календарь.

В марте 2020 года Красноярск принял этап Кубка мира по могулу и финальный этап по лыжной акробатике. В марте 2021 года в Красноярске пройдет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.