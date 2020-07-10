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Футбол в Германии

Следующий сезон чемпионата Германии по футболу начнется 18 сентября

Суперкубок Германии пройдет 30 сентября

ТАСС, 10 июля. Сезон-2020/21 чемпионата Германии по футболу стартует 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги (DFL).

Завершится чемпионат Германии 22 мая 2021 года. После 13-го тура, который запланирован на 18-21 декабря, и матчей второго раунда Кубка Германии предусмотрена пауза, чемпионат возобновится в первые выходные января. Также сообщается, что Суперкубок Германии пройдет 30 сентября.

Сезон-2019/20 чемпионата Германии завершился 27 июня, 2 и 6 июля прошли стыковые матчи за право сыграть в высшем дивизионе. Чемпионом страны стала мюнхенская "Бавария", второе место заняла дортмундская "Боруссия", третье - "Лейпциг", покинули высший дивизион "Фортуна" из Дюссельдорфа и "Падерборн", на повышение в классе пошли "Арминия" из Билефельда и "Штутгарт".

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