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Влияние коронавируса на спорт

Начало нового футбольного сезона в Болгарии отложено на две недели из-за коронавируса

Сезон начнется 7 августа

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Болгарский футбольный союз (БФС) принял решение отложить начало сезона-2020/21 на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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"В связи с усложненной эпидемиологической обстановкой в стране и после консультации с экспертами, медицинская комиссия БФС внесла предложение отложить начало сезона в профессиональном футболе на две недели. Руководство БФС приняло это предложение с целью сохранить здоровье футболистов, тренеров и должностных лиц в форс-мажорной ситуации. Новый сезон в профессиональных лигах начнется 7 августа", - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что случаи заражения коронавирусом были выявлены в софийских клубах ЦСКА и "Царско село", в пловдивских "Локомотиве" и "Ботеве", "Дунаве" из Русе и "Черно море" из Варны.

За последние сутки в Болгарии COVID-19 заразились 330 человек, а всего с начала пандемии - 6 672. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом санитарные власти приняли решение о том, что с 10 июля все спортивные мероприятия на территории страны, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей, введены и другие ограничения.

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БолгарияВлияние коронавируса на спорт
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