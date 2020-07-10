Начало нового футбольного сезона в Болгарии отложено на две недели из-за коронавируса

"В связи с усложненной эпидемиологической обстановкой в стране и после консультации с экспертами, медицинская комиссия БФС внесла предложение отложить начало сезона в профессиональном футболе на две недели. Руководство БФС приняло это предложение с целью сохранить здоровье футболистов, тренеров и должностных лиц в форс-мажорной ситуации. Новый сезон в профессиональных лигах начнется 7 августа", - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что случаи заражения коронавирусом были выявлены в софийских клубах ЦСКА и "Царско село", в пловдивских "Локомотиве" и "Ботеве", "Дунаве" из Русе и "Черно море" из Варны.

За последние сутки в Болгарии COVID-19 заразились 330 человек, а всего с начала пандемии - 6 672. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом санитарные власти приняли решение о том, что с 10 июля все спортивные мероприятия на территории страны, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей, введены и другие ограничения.