Стали известны соперники УНИКСа и "Локомотива-Кубани" в баскетбольном Еврокубке

ТАСС, 10 июля. Определены соперники казанского УНИКСа и краснодарского "Локомотива-Кубани" в регулярном чемпионате баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

УНИКС сыграет в группе A, его соперниками будут испанский "Ховентут", сербский "Партизан", итальянский "Рейер Венеция", турецкий "Бахчешехир Колежи" и французский "Бур". "Локомотив-Кубань" сыграет в группе C с "Андоррой", литовским "Литкабелисом", итальянским "Виртусом", "Монако" и бельгийским "Антверп Джайантс".

В группу B попали испанская "Малага", черногорский "Будучност", израильский "Маккаби" (Ришон-ле-Цион), итальянская "Брешия", немецкий "Ратиофарм" и французский "Булонь", в группу D - греческий "Промитеас", испанская "Гран-Канария", итальянский "Тренто", словенская "Цедевита-Олимпия", турецкий "Бурсаспор" и французский "Нантер".

Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы - с 2 по 10 марта, полуфиналы - с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

Сезон-2019/20 в Евролиге и Еврокубке был досрочно завершен без определения победителя из-за коронавируса.