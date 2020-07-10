Новые площадки ГТО построены в Приамурье, Кировской и Челябинской областях

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новые площадки комплекса "Готов к труду и обороне" построены в трех регионах РФ - Приамурье, Кировской и Челябинской областях. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Новые объекты были возведены в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". Оснащением площадок занимались официальные лицензиаты ГТО: компании Iron King, построившей уже 85 современных площадок по всей стране, "Верхнеуральский завод РТИ", "MB-barbell" и "СО "ГТО". Заниматься на площадках может любой желающий - они оборудованы перекладинами, турниками и брусьями, лавками для пресса, скамьями для наклонов, секторами для прыжков в длину и рядом других уличных тренажеров. Некоторые из них приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека считает новые площадки мерой поощрения. "Это как поощрительная мера тем районам, которые активно развивают физкультуру и спорт", - сказал он.

По словам министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой, новые площадки появились в девяти районах. На каждом снаряде нанесен QR-код, благодаря которому можно узнать, как пользоваться тренажерами. "В прошлом году это были 16 муниципальных образований, в этом году девять", - добавила Альминова.

"В этом году в Челябинской области введены в эксплуатацию уже три площадки ГТО, - отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. - Ранее такие площадки были открыты в Верхнеуральском, Верхнеуфалейском и Кизильском районах. В ближайшее время запустим подобные спортивные объекты в Нязепетровском и Сосновском районах".

Кроме того, в ближайшее время планируется возведение пяти аналогичных площадок в Тамбовской области. Они появятся в селах Гавриловка, Пичаево, Платоновка, рабочих поселках Умет и Дмитриевка. В 2019 году в России было установлено 980 малых спортивных площадок. В этом году планируется построить 352, а в течение следующих двух лет в муниципальных районах страны появятся еще 448 площадок.