Российский боец Ян считает титул чемпиона UFC главной мотивацией перед поединком с Альдо

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян считает титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) своей главной мотивацией в поединке против бразильца Жозе Альдо. Об этом Ян заявил ТАСС.

"Я себя не считаю фаворитом, это не заседает у меня в голове, - сказал Ян. - Я всегда стараюсь быть собой, не должно быть недооценки. Это может стать уроком, я это знаю. У меня очень серьезный и очень опасный соперник, поэтому расслабляться нельзя".

"Мне не нужно дополнительно себя настраивать. Главный момент - на кону пояс", - добавил спортсмен.

Бой Ян - Альдо пройдет в ночь на 12 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове". В активе россиянина 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. На счету Альдо 28 побед и шесть поражений.