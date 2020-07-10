Матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Ростов" перенесены с 15 на 16 июля

ТАСС, 10 июля. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести матч 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Локомотивом" и ЦСКА с 15 на 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча начнется в 20:30 мск. Также с 15 на 16 июля перенесен матч между казанским "Рубином" и "Ростовом" (начало игры - 18:00 мск). Переносы игр были осуществлены с целью получения возможности использования в матчах системы видеоассистента рефери (VAR).

"Локомотив" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав в 27 матчах 50 очков, ЦСКА идет третьим, в активе команды 46 очков.

Бюро исполкома также разрешило столичному "Торпедо" в виде исключения проводить домашние матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Кубка России следующего сезона на стадионе "Спортивный городок" в связи с планирующейся реконструкцией домашней арены клуба имени Э. А. Стрельцова.