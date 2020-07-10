Промсвязьбанк стал официальным партнером Российской федерации баскетбола

Согласно достигнутым договоренностям, в рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям" банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. В рамках программы будет построено семь центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы. Площадки соответствуют регламенту Международной федерации баскетбола (FIBA) по части проведения международных соревнований. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к перенесенным на 2021 год летним Олимпийским играм запланировано открытие седьмой площадки.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

В рамках соглашения с РФБ ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21 гг.

"Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с Российской федерацией баскетбола - системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, - сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. - Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены - оттачивать свое мастерство в наших центрах уличного баскетбола, кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Хочу отдельно поблагодарить Андрея Кириленко, президента РФБ, за активное участие в реализации проекта "ПСБ - Детям".

Кириленко отметил, что центры уличного баскетбола, которые будут возведены в рамках сотрудничества с банком, станут серьезной помощью регионам. "Программа развития детского и массового спорта - это один из инфраструктурных проектов РФБ, который сложно было бы реализовать без поддержки надежного партнера, центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ - это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3х3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны, - сказал он. - Россия в данной разновидности баскетбола находится на ведущих позициях, занимая первое место в мировом рейтинге FIBA".