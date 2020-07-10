Пивунов: умерший хоккеист "Южного Урала" Крутий был полностью здоров

Как ранее сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), утром во время тренировки игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Скончавшийся в возрасте 23 лет игрок клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павел Крутий был полностью здоров по медицинским показателям. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Оренбурга Олег Пивунов.

"Мы все сейчас в шоке, ничего не предвещало такого. Была утренняя легкая пробежка, кроссы в первый день сборов никто не дает ситуация непонятная. Была легкая пробежка без времени для ознакомления с трассой, где мы всегда потом проходим подготовку, бегаем кроссы. Температура воздуха была 25 градусов, для нашего региона это нормальная температура", - пояснил Пивунов.

"Никаких отклонений у него не было, хоккеист прошел медицинское обследование был полностью здоров по всем показателям. Ничего не предвещало такого. Он сдал тест на коронавирус, как и вся команда, положительных результатов ни у кого не было. Клуб окажет всяческую поддержку семье и близким", - добавил генеральный директор "Южного Урала".

Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе "Сарыарка". В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.