Кузбасс в 2021 году планирует принять чемпионаты России и Европы по боксу

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Кемеровская область планирует принять чемпионаты России и Европы по боксу в 2021 году. Об этом в пятницу сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Чемпионат России по боксу среди мужчин, этап командного Кубка мира и чемпионат Европы среди мужчин планируют провести в Кемерове в 2021 году. Такую инициативу выдвинули генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и представители Федерации бокса Кузбасса на рабочей встрече с Сергеем Цивилевым", - говорится в сообщении.

"Уже сейчас создаем все условия для комфортных тренировок наших спортсменов и эффективной подготовки к соревнованиям международного уровня, - приводятся в сообщении слова Цивилева. - Осенью 2021 года в Кемерово смогут приехать профессионалы и любители бокса со всей России. Одной из площадок проведения соревнований станет новый комплекс "Кузбасс-Арена". Соревнования пройдут после празднования 300-летия Кузбасса, и гости состязаний увидят регион преобразившимся - с новыми объектами, дорогами, аэровокзалом, общественным транспортом".

В августе 2019 года Кремлев сообщил ТАСС, что Челябинск подаст заявку на проведение мужского чемпионата Европы.