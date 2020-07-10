Соперник россиянина Яна не смог уложиться в вес с первого раза перед боем в UFC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бразилец Жозе Альдо уложился в вес со второго раза перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Петра Яна. Взвешивание проходило в пятницу в Абу-Даби.

Альдо не смог уложиться в весовую категорию до 61 кг с первого раза, и ему пришлось снимать нижнее белье, чтобы войти в вес. Ян, в свою очередь, показал необходимый вес.

Бой Ян - Альдо пройдет в ночь на 12 июля в Абу-Даби на так называемом Бойцовском острове. В активе россиянина 14 побед и одно поражение. На счету Альдо 28 побед и шесть поражений.