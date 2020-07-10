{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Соперник россиянина Яна не смог уложиться в вес с первого раза перед боем в UFC

Бразильцу пришлось снимать нижнее белье, чтобы войти в вес

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бразилец Жозе Альдо уложился в вес со второго раза перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Петра Яна. Взвешивание проходило в пятницу в Абу-Даби.

Альдо не смог уложиться в весовую категорию до 61 кг с первого раза, и ему пришлось снимать нижнее белье, чтобы войти в вес. Ян, в свою очередь, показал необходимый вес.

Бой Ян - Альдо пройдет в ночь на 12 июля в Абу-Даби на так называемом Бойцовском острове. В активе россиянина 14 побед и одно поражение. На счету Альдо 28 побед и шесть поражений.

Теги
ММА
Футбол в Англии
Футболист "Манчестер Юнайтед" Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ
Он забил четыре мяча за месяц
Читать полностью