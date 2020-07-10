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Влияние коронавируса на спорт

Велогонка "Пять колец Москвы" 2020 года отменена из-за коронавируса

Изначально гонка должна была пройти с 1 по 5 мая, затем соревнования перенесли на август

ТАСС, 10 июля. Международная велогонка "Пять колец Москвы" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Изначально гонка должна была пройти с 1 по 5 мая, затем соревнования перенесли на август. Отмечается, что гонка отменена из-за последствий ограничений, в частности, по международному авиасообщению.

"Пять колец Москвы" - ежегодная многодневная шоссейная велогонка, проходящая под эгидой Международного союза велосипедистов. В организации соревнований также принимают участие Министерство спорта РФ, Департамент спорта Москвы и Федерации велосипедного спорта России.

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