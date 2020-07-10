Футболист "Манчестер Юнайтед" Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ

ТАСС, 10 июля. Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в июне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

На награду претендовали игроки "Вулверхэмптона" Конор Коди и Рауль Хименес, форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс, футболист "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен и нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль. Фернандеш забил четыре мяча в лиге в июне. Португалец стал седьмым игроком в истории АПЛ, выигравшим приз два раза подряд.

"Манчестер Юнайтед" после 34-го тура занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Клуб не проигрывает десять матчей кряду. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут "Саутгемптон".