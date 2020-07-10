Станция петербургского метро "Новокрестовская" будет переименована в "Зенит"

ТАСС, 10 июля. Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена "Новокрестовская" будет переименована в честь футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Такое решение большинством голосов было принято на заседании городской топонимической комиссии.

"Осенью 2019 года болельщики сине-бело-голубых и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. - Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города, сегодня состоялось заседание топонимической комиссии, она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок, символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства".

"Зениту" была очень нужна поддержка города, и вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. А название метро - это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этом плане название станции метро "Зенит" наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места", - добавил он.

Медведев сообщил, что клуб возьмет на себя весомую часть расходов по переименованию станции. "Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции - это большие финансовые вложения, - сказал он. - Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции".

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед (лидирует по этому показателю московский "Спартак" - 10). Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.