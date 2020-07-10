Директор ХК "Автомобилист" надеется, что Дацюк сыграет еще лучше, чем в прошлом сезоне

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Директор екатеринбургского "Автомобилиста" Максим Рябков надеется, что нападающий команды Павел Дацюк в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покажет еще более классный хоккей, чем в предыдущем. Об этом Рябков рассказал ТАСС.

В пятницу "Автомобилист" объявил о подписании нового контракта с 41-летним Дацюком на один сезон. В прошедшем сезоне Дацюк в 43 матчах набрал 22 очка по системе "гол +пас" (5+17) в регулярном чемпионате. В четырех играх плей-офф он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

"Безусловно, Павел важен во всех смыслах. Он - лидер команды как на площадке, так и в раздевалке. В прошлом году он вошел в нашей команде в тройку лучших по показателю полезности и стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, несмотря на то, что входил в него с повреждением и играл не полностью. Надеемся, что сейчас, пройдя полную предсезонную подготовку, в отличие от прошлого лета, Павел во всеоружии подойдет к сезону и покажет еще более классный хоккей", - отметил Рябков.

"Болельщики из Екатеринбурга очень довольны, что такой легендарный и авторитетный хоккеист продолжить защищать цвета "Автомобилиста". По ходу минувшего сезона у нас были разговоры с Павлом, и было ощущение того, что он еще не наигрался. Думаю, что в первую очередь желание играть в хоккей дальше - это его внутреннее ощущение. А все остальное было уже не так важно для принятия решения о продолжении карьеры", - добавил собеседник агентства.

Дацюк является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе "Детройта", чемпионом мира (2012), обладателем Кубка Гагарина (2017) и чемпионом России (2005).