Сошел с дистанции. Драчев оставил пост президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил отказаться от своего поста, произошло это за день до внеочередных выборов главы организации, которые были созваны на фоне возникшего в ней управленческого кризиса. Новым президентом СБР должен быть избран Виктор Майгуров - единственный кандидат на освободившийся пост. В случае победы Майгурову в короткие сроки предстоит решить финансовые проблемы СБР и покончить с конфликтами как внутри организации, так и в национальной сборной.

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Драчев покинул пост президента СБР спустя два года после избрания, проработав только половину срока. Причина, подтолкнувшая четырехкратного чемпиона мира и депутата Госдумы к такому решению, - желание сконцентрироваться на работе над законопроектами. "Дополнительная нагрузка в Госдуме не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года", - сказал Драчев. Принятое решение - еще и результат договоренности, которая была достигнута Драчевым с Министерством спорта России и министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, который поддерживает биатлон еще со времен, когда он занимал пост губернатора Тюменской области. Консенсус Еще в июне Драчев продолжал цепляться за пост в СБР: говорил о нелегитимности проведения внеочередных выборов, конфликтовал с большинством членов правления, которые в апреле продавили это решение, искал поддержку у региональных федераций. 11 июля во время конференции он всерьез собирался побороться за сохранение президентского кресла.

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Против Драчева сыграло отсутствие долгосрочного плана по выводу СБР из кризиса. Даже в случае победы на внеочередных выборах оставался открытым вопрос, кто будет покрывать долги организации, которые насчитывают более 30 млн рублей. Неясным оставалось и то, как будет управляться федерация. Оппозиционно настроенные члены правления не захотели бы продолжать работать с Драчевым, а в числе кандидатов в правление (его новый состав также будет избран на конференции) не осталось сторонников, которые были бы готовы помочь ему преодолеть непростые времена. В сложившейся ситуации всем заинтересованным сторонам удалось выработать решение, которое всех устроило. Ожидается, что Драчев войдет в попечительский совет СБР, который возглавит Якушев, и продолжит там курировать региональную политику федерации и любительский биатлон. Президентом в такой конфигурации должен быть избран Майгуров, который ранее заручился поддержкой главы Минстроя РФ. Для победы его должны поддержать две трети делегатов, если этого не произойдет, то до следующей конференции исполнять обязанности главы организации будет один из членов правления, в которое Майгуров сейчас и входит. Поскольку в затягивании кризиса в СБР заинтересованных нет, с большой долей вероятности Майгуров будет избран. Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что обновленному руководству СБР предстоит объединить усилия для выхода из кризиса, разрешить все противоречия, сложившиеся в организации. "Первоочередные задачи - развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене, восстановление членства в Международном союзе биатлонистов (IBU), а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика", - сказал министр спорта. Работа над ошибками Проблемы в российском биатлоне начались не с приходом Драчева, конфликтные ситуации там регулярно возникали еще со времен, когда организацию возглавлял Александр Тихонов. С приходом бизнесмена Михаила Прохорова, а после - Александра Кравцова общий фон вокруг российского биатлона не улучшился, напротив, конфликтные ситуации теперь усиливались падением результатов сборной. За последнее десятилетие один из самых популярных видов спорта пережил ряд громких допинговых скандалов, национальная команда побила несколько антирекордов, в частности, оставшись без медалей на чемпионате мира 2016 года. Сейчас СБР еще и ущемлен в правах со стороны IBU, который не дает России принимать международные старты и делегировать своих представителей в руководящие органы.