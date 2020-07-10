Очередное тестирование на коронавирус в "Формуле-1" не выявило случаев заражения

ТАСС, 10 июля. Очередное тестирование на коронавирусную инфекцию, организованное Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", не выявило положительных результатов. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Тестирование проводилось с 3 по 9 июля. За это время тесты сдали 4 566 человек, в число которых входили пилоты и обслуживающий персонал команд. Все тесты показали отрицательный результат.

В пятницу стартовал второй этап чемпионата - Гран-при Штирии в Австрии. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение первых 10 этапов сезона, Гран-при России в Сочи пройдет 25-27 сентября.