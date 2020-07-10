Матыцин пока не согласовал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ рекомендовал главе ведомства Олегу Матыцину утвердить Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею, теперь эту кандидатуру должен согласовать министр спорта. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минспорта РФ.

"Документы по кандидатуре Брагина на должность главного тренера сборной команды были представлены Федерацией хоккея России в Центр спортивной подготовки письмом от 27 мая, который, в свою очередь, письмом от 3 июня направил в Минспорт России положительное заключение", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В свою очередь, протоколом заседания совета (экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки спортсменов к Олимпийским играм - прим. ТАСС) от 6 июля принято решение рекомендовать министру спорта Российской Федерации согласовать кандидатуру Брагина на должность главного тренера сборной команды. В соответствии с приказом № 450 указанное решение в течение трех рабочих дней будет направлено министру спорта Российской Федерации. В случае положительного решения оно будет оформлено приказом Минспорта России", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" общероссийские спортивные федерации обязаны согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке.

Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 годы, а также с 2014 по 2020 годы. Вместе со своими подопечными он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые. Специалист в начале июня также был назначен на пост главного тренера СКА из Санкт-Петербурга.