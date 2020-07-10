Матыцин пока не согласовал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ рекомендовал главе ведомства Олегу Матыцину утвердить Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею, теперь эту кандидатуру должен согласовать министр спорта. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минспорта РФ.
Федерация хоккея России сообщила 5 июня, что Брагин, ранее являвшийся главным тренером молодежной сборной России, теперь будет руководить первой командой страны. Главным тренером молодежной сборной стал Игорь Ларионов.
"Документы по кандидатуре Брагина на должность главного тренера сборной команды были представлены Федерацией хоккея России в Центр спортивной подготовки письмом от 27 мая, который, в свою очередь, письмом от 3 июня направил в Минспорт России положительное заключение", - говорится в сообщении пресс-службы.
"В свою очередь, протоколом заседания совета (экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки спортсменов к Олимпийским играм - прим. ТАСС) от 6 июля принято решение рекомендовать министру спорта Российской Федерации согласовать кандидатуру Брагина на должность главного тренера сборной команды. В соответствии с приказом № 450 указанное решение в течение трех рабочих дней будет направлено министру спорта Российской Федерации. В случае положительного решения оно будет оформлено приказом Минспорта России", - говорится в сообщении.
В соответствии с законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" общероссийские спортивные федерации обязаны согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке.
Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 годы, а также с 2014 по 2020 годы. Вместе со своими подопечными он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые. Специалист в начале июня также был назначен на пост главного тренера СКА из Санкт-Петербурга.