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Футбол в Испании

Футболист "Реала" Марсело получил травму

Предполагается, что защитник пропустит остаток сезона

ТАСС, 10 июля. Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" Марсело получил травму ноги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Марсело получил повреждение приводящей мышцы левой ноги, о сроках восстановления футболиста не сообщается. По информации испанской газеты Marca, бразилец восстановится от повреждения через три недели и пропустит остаток сезона. Марсело сыграл в 15 матчах чемпионата в текущем сезоне, в которых забил один мяч.

"Реал" лидирует в турнирной таблице испанского первенства, набрав в 34 матчах 77 очков, опережая идущую на второй строчке "Барселону", у которой на один матч больше, на одно очко. Подопечные Зинедина Зидана в пятницу примут "Алавес".

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