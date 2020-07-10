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ЧМ-2022 по футболу

Старт южноамериканской отборочной кампании к ЧМ по футболу 2022 года планируется в октябре

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года

ТАСС, 10 июля. Первые квалификационные матчи в зоне Южной Америки на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре планируется провести в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Изначально отборочные матчи в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) планировалось провести в сентябре.

КОНМЕБОЛ предложила ФИФА рассмотреть вариант, при котором квалификация будет завершена в марте 2022 года. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании бюро совета ФИФА.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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