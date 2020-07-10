Международная федерация фехтования поддержит спортсменов и национальные федерации

ТАСС, 10 июля. Международная федерация фехтования (FIE) объявила о глобальном плане поддержки спортсменов, федераций, организаций и судей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIE.

План поддержки был инициирован президентом FIE Алишером Усмановым и одобрен исполкомом организации. Согласно плану, каждая федерация и конфедерация получит финансовую поддержку в размере 4 тыс. швейцарских франков ($4,3 тыс.). Также отменена оплата ежегодного взноса за 2020 год и организационных соборов за сезон-2020/21. Одному спортсмену из каждой национальной федерации будет выделен финансовый грант для участия в континентальных юниорских чемпионатах 2021 года.

"Наш мир столкнулся с пандемией коронавируса, имеющей огромные последствия для здоровья, экономики, физического и психологического здоровья, - сказал Усманов. - Фехтовальщики и федерации были вынуждены резко прекратить свою деятельность. В духе солидарности и единства, а также чтобы помочь нашей семье фехтования преодолеть этот трудный период, мы приняли беспрецедентный план поддержки, на который выделено 1 млн швейцарских франков ($1,07 млн)", - сказал Усманов.

"На протяжении своей долгой и славной истории фехтование выдерживало и преодолевало сложные препятствия. Будьте уверены, что FIE неустанно работает над защитой наших спортсменов и всей организации, чтобы обеспечить безопасное проведение будущих соревнований. Мы вместе смотрим в будущее, подняв головы и надев маски", - добавил глава FIE.