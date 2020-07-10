Бронзовый призер Олимпийских игр по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет

ТАСС, 10 июля. Нидерландская шорт-трекистка Лара ван Рёйвен умерла на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевского конькобежного союза Нидерландов.

В конце июня сообщалось, что ван Рёйвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Спортсменка страдала расстройством иммунной системы с того момента, как перенесла операцию на плече. Она находилась в реанимации.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане, в ее активе золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.