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Зимние олимпийские виды спорта

Бронзовый призер Олимпийских игр по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет

Спортсменка страдала расстройством иммунной системы

ТАСС, 10 июля. Нидерландская шорт-трекистка Лара ван Рёйвен умерла на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевского конькобежного союза Нидерландов.

В конце июня сообщалось, что ван Рёйвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Спортсменка страдала расстройством иммунной системы с того момента, как перенесла операцию на плече. Она находилась в реанимации.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане, в ее активе золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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