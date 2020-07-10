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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка Европы Косторная представила фрагмент произвольной программы на следующий сезон

Спортсменка будет выступать под композицию Lovely в трех разных исполнениях

ТАСС, 10 июля. Российская фигуристка Алена Косторная представила фрагмент произвольной программы на следующий сезон. Об этом в Instagram сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

16-летняя спортсменка будет выступать под композицию Lovely в трех разных исполнениях. В первой части будет звучать версия музыканта ItsAMoney, во второй - Билли Айлиш и Халида, в третьей - Gaple.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

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Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
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