Чемпионка Европы Косторная представила фрагмент произвольной программы на следующий сезон

16-летняя спортсменка будет выступать под композицию Lovely в трех разных исполнениях. В первой части будет звучать версия музыканта ItsAMoney, во второй - Билли Айлиш и Халида, в третьей - Gaple.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).