Байсултанов вошел в состав оргкомитета Гран-при России "Формулы-1"

Всего в оргкомитет вошли 13 человек. Среди них заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, заместитель министра финансов Павел Кадочников и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В пятницу "Формула-1" объявила, что Гран-при России в этом сезоне пройдет 25-27 сентября, при этом не уточнялось, пройдет ли этап со зрителями или без них. Этап "Формулы-1" в Сочи станет 10-м в сезоне 2020 года. Первый этап прошел на прошлой неделе в Австрии, второй запланирован там же, третий - в Венгрии, четвертый и пятый - в Великобритании, шестой - в Испании, седьмой - в Бельгии, восьмой и девятый - в Италии.