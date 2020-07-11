Союз биатлонистов России изберет нового президента организации

ТАСС, 11 июля. Союз биатлонистов России (СБР) на внеочередной конференции изберет нового президента и состав правления. После добровольного ухода с поста главы организации Владимира Драчева единственным кандидатом является Виктор Майгуров.
Драчев об уходе с поста президента объявил в пятницу. Свое решение он объяснил желанием сосредоточиться на работе в Государственной думе. Должность Драчев оставил спустя два года после победы на выборах, в которых его главным конкурентом тоже являлся Майгуров. Тогда трехкратный чемпион мира получил место в правлении СБР и последние два года отвечал за взаимодействие с международной федерацией.
Майгуров был в числе тех членов правления, которые в апреле проголосовали за проведение внеочередной конференции, на такой шаг их подтолкнул управленческий кризис в СБР. На реформирование руководящего состава правление пошло в связи с историей формирования тренерского штаба на следующий сезон. Шесть из десяти членов правления поддержали предложение вице-президента СБР Валерия Польховского назначить на должности старших тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, однако Драчев не хотел видеть этих специалистов в сборной. Он отказывался исполнять решение большинства членов правления и представлять данных тренеров на утверждение в Министерстве спорта России.
В конце мая правление вынуждено было поменять свое решение и пригласить на эти должности Михаила Шашилова и Юрия Каминского. При этом от идеи проведения внеочередной конференции никто не отказался, так как перемены в руководящем составе были неизбежны. Функционировать еще два года до очередных выборов в таком состоянии руководство организации не могло.
В СБР возникла необходимость решать вопрос погашения задолженностей перед сотрудниками организации, партнерами, контрагентами и спортсменами. Суммарный долг превышает 30 млн рублей. Также при Драчеве организация лишилась практически всех спонсоров, улучшить ее финансовое положение сейчас довольно сложно.
В сложившейся ситуации член правления СБР Владимир Якушев поддержал кандидатуру Майгурова - в случае его избрания Якушев возглавит попечительский совет, который будет обеспечивать финансовую стабильность организации. Для победы Майгурову нужно заручиться поддержкой двух третей делегатов. Если этого не произойдет, то из числа членов правления до следующей конференции будет избран исполняющий обязанности главы СБР. Конференция пройдет в подмосковных Химках.