Союз биатлонистов России изберет нового президента организации

Драчев об уходе с поста президента объявил в пятницу. Свое решение он объяснил желанием сосредоточиться на работе в Государственной думе. Должность Драчев оставил спустя два года после победы на выборах, в которых его главным конкурентом тоже являлся Майгуров. Тогда трехкратный чемпион мира получил место в правлении СБР и последние два года отвечал за взаимодействие с международной федерацией.

Майгуров был в числе тех членов правления, которые в апреле проголосовали за проведение внеочередной конференции, на такой шаг их подтолкнул управленческий кризис в СБР. На реформирование руководящего состава правление пошло в связи с историей формирования тренерского штаба на следующий сезон. Шесть из десяти членов правления поддержали предложение вице-президента СБР Валерия Польховского назначить на должности старших тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, однако Драчев не хотел видеть этих специалистов в сборной. Он отказывался исполнять решение большинства членов правления и представлять данных тренеров на утверждение в Министерстве спорта России.

В конце мая правление вынуждено было поменять свое решение и пригласить на эти должности Михаила Шашилова и Юрия Каминского. При этом от идеи проведения внеочередной конференции никто не отказался, так как перемены в руководящем составе были неизбежны. Функционировать еще два года до очередных выборов в таком состоянии руководство организации не могло.

В СБР возникла необходимость решать вопрос погашения задолженностей перед сотрудниками организации, партнерами, контрагентами и спортсменами. Суммарный долг превышает 30 млн рублей. Также при Драчеве организация лишилась практически всех спонсоров, улучшить ее финансовое положение сейчас довольно сложно.