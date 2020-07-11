Без рулевого. "Спартак" постарается прервать серию неудач в РПЛ в отсутствие Тедеско

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не сможет присутствовать на оставшихся играх чемпионата России из-за дисквалификации. Он был удален за две желтые карточки в матче с "Локомотивом". Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) также принял решение оштрафовать наставника красно-белых на 500 тыс. рублей. Тедеско был наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

"Спартак" постарается реабилитироваться за серию неудачных игр. Команда не выигрывает в чемпионате России на протяжении четырех встреч (два поражения, две ничьи), а единственную победу после возобновления чемпионата одержала в первом матче с "Арсеналом" (3:2). Однако последнюю встречу против московского "Локомотива" (1:1) владелец клуба Леонид Федун назвал лучшей после паузы.

ТАСС, 11 июля. Тремя матчами в субботу стартует 28-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Тульский "Арсенал" примет "Тамбов" (16:00 мск), "Ахмат" в Грозном сыграет с петербургским "Зенитом" (18:30 мск), а "Сочи" на своем поле встретится с московским "Спартаком" (20:30 мск).

В пятницу официально был представлен новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов. Он сменил на посту Томаса Цорна, проработавшего чуть больше года. Ранее Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе". При нем клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а по итогам сезона-2017/18 занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы.

"Спартак" после 27 туров набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, "Сочи" набрал на три очка меньше и находится на 12-й позиции. Команда Владимира Федотова в прошлом туре уступила на выезде "Зениту" со счетом 1:2, потерпев первое поражение после возобновления чемпионата. На своем поле южане не проигрывают в пяти матчах РПЛ подряд. В текущем сезоне команды встретились в первом туре, тогда красно-белые одержали победу благодаря голу защитника Самуэля Жиго в компенсированное время матча.

Москвичам в предстоящем матче из-за дисквалификации не поможет полузащитник Зелимхан Бакаев. В составе "Сочи" по той же причине не выйдет нападающий Антон Заболотный.

Борьба за выживание

Набравший ход после паузы "Ахмат" на своем поле примет "Зенит", который уже после 26-го тура обеспечил себе чемпионство. Команда из Грозного в пяти последних матчах одержала три победы, однажды сыграв вничью и уступив только московскому ЦСКА (0:4). В этой встрече у хозяев будет больше мотивации, так как соперник решил турнирные задачи. "Ахмат" занимает 13-е место в таблице, опережая самарские "Крылья Советов", находящиеся в зоне вылета, на три очка.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак наверняка прибегнет к ротации состава и даст игровое время тем, кого мало задействовал в сезоне. 19 июля петербуржцам предстоит важный матч полуфинала Кубка России со "Спартаком", к которому команда постарается подойти в оптимальной форме. В Грозном не сыграет капитан петербуржцев Бранислав Иванович, который улетел в Сербию по семейным обстоятельствам. Восстановился после долгой травмы защитник Эмануэль Маммана.

В составе "Ахмата" не примут участие в игре травмированные капитан команды Ризван Уциев, защитник Вилькер Анхель и полузащитник Бернард Бериша. Грозненцы на своем поле в РПЛ не могут победить на протяжении 12 матчей подряд, "Зенит" не проигрывает в чемпионате 16 игр подряд (13 побед, три ничьи). Однако встреча первого круга в Санкт-Петербурге между этими командами завершилась со счетом 0:0, а в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России коллектив Семака смог добиться победы только в дополнительное время (2:1). В прошлом сезоне "Зенит" благодаря ничьей в Грозном (1:1) досрочно завоевал чемпионский титул.

"Арсенал" проведет последний домашний матч в нынешнем сезоне против "Тамбова". "Арсенал" имеет в активе 31 очко и занимает 11-е место в таблице, а "Тамбов" идет 14-м с 28 очками. Туляки после возобновления чемпионата проиграли четыре матча из пяти и сменили главного тренера. Обязанности Игоря Черевченко до конца сезона будет исполнять Сергей Подпалый, под руководством которого команда обыграла московское "Динамо" (1:0), а в прошлом туре уступила "Крыльям Советов" (2:4).

Хозяева не досчитаются четырех игроков основного состава. Из-за дисквалификации матч пропустят капитан команды Кирилл Комбаров, а также полузащитники Горан Чаушич и Даниил Лесовой. Центральный защитник Гия Григалава не сыграет из-за травмы. Гостям из-за дисквалификации не поможет игрок обороны Алексей Грицаенко.