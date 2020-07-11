"Реал" обыграл "Алавес" и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 11 июля. Мадридский "Реал" дома обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).
Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте "Барселону" на четыре очка. "Алавес" проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 13 июля на выезде сыграют с "Гранадой", "Алавес" в этот же день примет "Хетафе".
В другом матче игрового дня "Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 3:2, забив победный мяч на 88-й минуте.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|35
|24
|8
|3
|64-21
|80
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|79-36
|76
|3
|Атлетико
|35
|16
|15
|4
|47-26
|63
|4
|Севилья
|35
|17
|12
|6
|51-34
|63
|5
|Вильярреал
|35
|17
|6
|12
|57-45
|57
|6
|Хетафе
|35
|14
|11
|10
|43-34
|53
|7
|Реал Сосьедад
|35
|15
|6
|14
|53-46
|51
|8
|Валенсия
|35
|12
|12
|11
|45-51
|50
|9
|Гранада
|35
|14
|8
|13
|45-42
|50
|10
|Атлетик Бильбао
|35
|12
|12
|11
|39-31
|48
|11
|Осасуна
|35
|11
|12
|12
|40-50
|45
|12
|Леванте
|35
|12
|7
|16
|42-49
|43
|13
|Бетис
|35
|10
|11
|14
|47-55
|41
|14
|Вальядолид
|35
|8
|15
|12
|29-39
|39
|15
|Эйбар
|35
|9
|9
|17
|34-51
|36
|16
|Сельта
|35
|7
|15
|13
|34-44
|36
|17
|Алавес
|35
|9
|8
|18
|32-53
|35
|18
|Мальорка
|35
|9
|5
|21
|37-59
|32
|19
|Леганес
|35
|6
|11
|18
|25-49
|29
|20
|Эспаньол
|35
|5
|9
|21
|27-55
|24