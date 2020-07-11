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Футбол в Испании

"Реал" обыграл "Алавес" и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Реала" EPA-EFE/JuanJo Martin
Описание
Футболисты "Реала"
© EPA-EFE/JuanJo Martin

ТАСС, 11 июля. Мадридский "Реал" дома обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).

Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте "Барселону" на четыре очка. "Алавес" проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 13 июля на выезде сыграют с "Гранадой", "Алавес" в этот же день примет "Хетафе".

В другом матче игрового дня "Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 3:2, забив победный мяч на 88-й минуте.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид35248364-2180
2Барселона35237579-3676
3Атлетико351615447-2663
4Севилья351712651-3463
5Вильярреал351761257-4557
6Хетафе3514111043-3453
7Реал Сосьедад351561453-4651
8Валенсия3512121145-5150
9Гранада351481345-4250
10Атлетик Бильбао3512121139-3148
11Осасуна3511121240-5045
12Леванте351271642-4943
13Бетис3510111447-5541
14Вальядолид358151229-3939
15Эйбар35991734-5136
16Сельта357151334-4436
17Алавес35981832-5335
18Мальорка35952137-5932
19Леганес356111825-4929
20Эспаньол35592127-5524

 

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