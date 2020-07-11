"Реал" обыграл "Алавес" и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 11 июля. Мадридский "Реал" дома обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

"Севилья" одержала волевую победу над "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).

Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте "Барселону" на четыре очка. "Алавес" проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 13 июля на выезде сыграют с "Гранадой", "Алавес" в этот же день примет "Хетафе".

В другом матче игрового дня "Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 3:2, забив победный мяч на 88-й минуте.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.