СМИ: НХЛ и профсоюз игроков лиги договорились о продлении коллективного соглашения

ТАСС, 11 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) договорились о продлении коллективного соглашение до 2026 года. Об этом сообщает канадский телеканал TSN.

Стороны пришли к соглашению о продлении коллективного договора, срок которого истекал осенью 2022 года. Также они утвердили план возобновления текущего сезона. Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что в новом коллективном соглашении будет прописана возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх.