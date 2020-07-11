Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября в онлайн-режиме

ТАСС, 11 июля. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В субботу стало известно, что сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Драфт НХЛ изначально должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале, однако позже его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Руководство НХЛ в субботу назвало новые даты церемонии драфта. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября.

Первый этап лотереи драфта состоялся 27 июня, по его итогам стало ясно, что обладателем первого пика будет клуб, который завершит участие в розыгрыше плей-офф после предварительного раунда. На данный момент известны владельцы пиков со второго по восьмой. Ими стали уже завершившие сезон "Лос-Анджелес" (2), "Оттава" (3), "Детройт" (4), "Оттава" (5), "Анахайм" (6), "Нью-Джерси" (7) и "Баффало" (8). Второй этап лотерии пройдет 1 августа.

18-летний российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. 19-летний вратарь системы казанского "Ак Барса" Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. 18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского "Салавата Юлаева" расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого "Мангейма".

Рейтинг североамериканских вратарей возглавил Николас Доус из канадского "Гуэлфа" (Хоккейная лига Онтарио), сильнейшим полевым игроком признан лучший хоккеист молодежного чемпионата мира - 2020 канадский нападающий Алексис Лафренье ("Римуски", Главная юниорская хоккейная лига Квебека).