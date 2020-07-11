Черезов: Кайшева решила готовиться индивидуально, опираясь на результаты прошлого сезона

"Она в прошлом году на Кубок мира и на Кубок IBU вначале не попала, стала готовиться самостоятельно, стала находить снова себя. Был момент, что ей сложно было себя мотивировать, а здесь она оказалась наедине с собой, команда уехала вся за границу, она в России осталась и достаточно неплохо на "Ижевской винтовке" выступила (Кайшева победила в гонке на 15 км и в спринте - прим. ТАСС). Она на этой волне поняла, что ей на данный момент это нужно и попросилась [готовиться индивидуально], я поддержал, тренер сборной команды Михаил Шашилов (старший тренер женской сборной страны - прим. ТАСС) тоже сказал, что только за. Если есть желание, то пусть готовится индивидуально, встретимся на контрольных стартах в ноябре и там, если проявит себя, то поедет дальше", - сказал Черезов.

Кайшевой 26 лет, она представляет Удмуртскую Республику. В 2012 году спортсменка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр в Инсбруке, годом позже - четырехкратной чемпионкой мира среди девушек. Была в числе четырех российских биатлонистов, которых допустили к участию в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

В минувшем сезоне Кайшева выступила на чемпионате Европы и в одной гонке Кубка мира - в чешском Нове-Место она стала 86-й в спринте.