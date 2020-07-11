ТАСС, 11 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Председателем комитета является олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. Также в его состав вошли член комитета главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, независимые эксперты - двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, чемпионы России Ильдар Мухометов, Андрей Назаров, а также Александр Поляков и секретарь Александр Солнцев. По сравнению с прошлым составом комитета, в его состав не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ - орган, осуществляющий рассмотрение связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов ситуаций, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.